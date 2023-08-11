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المدعي الخاص جاك سميث يقترح بدء محاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020 في يناير

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 06:15 قراءة: 1 د, 0 ث
      
فرانس 24 - طلب ممثلو ادعاء أمريكيون، الخميس، من قاض اتحادي بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الثاني من كانون الثاني/يناير 2024.

ويأتي هذا التاريخ المقترح قبل أسبوعين فقط من بداية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويتصدر ترامب السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن.

...

وطلب مكتب المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث من قاض، الخميس، بدء المحاكمة في الثاني من كانون الثاني/يناير القادم لأسباب من بينها مصلحة الجمهور في إجراء محاكمة سريعة.

وقال مكتب سميث إن المصلحة "ذات أهمية خاصة هنا، إذ يواجه المدعى عليه، وهو رئيس سابق، اتهامات بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وتقليل أصوات المواطنين المشروعة".

ونفى ترامب الأسبوع الماضي ارتكاب أي من التهم المتعلقة بالمؤامرة الانتخابية المزعومة.

ولو تأكد موعد بدء المحاكمة في كانون الثاني/يناير القادم، فسيعني ذلك أن ترامب سيخضع لثلاث محاكمات في النصف الأول من 2024.

وسيمثل ترامب للمحاكمة في آذار/مارس فيما يتعلق باتهامات وجهتها له ولاية نيويورك بتزوير مستندات تخص مدفوعات مالية لممثلة أفلام إباحية. كما يواجه ترامب محاكمة في اتهامات وجهها له سميث في ولاية فلوريدا بخصوص الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه.

فرانس24/ أ ف ب


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