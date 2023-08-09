النيجر: العسكريون الانقلابيون يرفضون استقبال وفد "إيكواس" والمجموعة تؤكد تمسكها بالحل الدبلوماسي

وكالات - أبلغ المجلس العسكري في النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية"، حسب ما جاء في رسالة رسمية حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها الثلاثاء.



وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجهة إلى ممثلية "إيكواس" في نيامي "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".





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