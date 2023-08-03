لم تعجبه البيتزا.. أمريكي يطالب سلسلة مطاعم في نيويورك بتعويض يتجاوز 5 ملايين دولار

رفع رجل في نيويورك دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "تاكو بل" مطالبا بتعويض تتجاوز قيمتة 5 ملايين دولار لاستيائه من كمية اللحم والفاصوليا في شطيرة بيتزا مكسيكية اشتراها من أحد الفروع.



وقال صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن نص الدعوى القضائية المدنية التي رفعت أمام مكتب المدعي العام الفيديرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، إن "فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5.49 دولار في سبتمبر الماضي لو كان يعرف أن البيتزا التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج".





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