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الخارجية الفرنسية: انقلاب النيجر "ليس نهائيا"

ماكرون وبازوم
Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 08:59 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وكالات - شدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا، اليوم الجمعة، على أنّ الانقلاب في النيجر ليس "نهائيًّا" بعد، وعبرت عن أملها في أن يستجيب الانقلابيّون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدوليّة للعودة إلى الحكم الديموقراطي.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية:

...

إذا سمعتموني أتحدّث عن ’محاولة انقلابيّة‘، فذلك لأنّنا لا نعتبر الأمور نهائيّة.
لا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي.
رئيس النيجر محمد بازوم "بصحّة جيّدة" على الرغم من أنّ مدبّري الانقلاب يحتجزونه في مقرّه.
تحدّث (بازوم) إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة.
"يمكن الوصول إليه"، وقد قال أيضًا إنّه في "صحّة جيدة".

الانقلابيون يحذرون فرنسا من التدخل في الشأن الداخلي

وأمس الخميس، حذر الانقلابيون في النيجر فرنسا من الدخل في الشأن الداخلي للنيجر، على ما وصفوه بأنه تجاوز لقرار إغلاق الحدود، بعدما هبطت طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي.

وفي تسجيل منشور على منصة "X" (توتير سابقا)، حذر المجلس الوطني لحماية الوطن القوات الفرنسية من التدخل في الشأن الداخلي للنيجر، مشيرا إلى أنه لاحظ هبوط طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي، رغم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.


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