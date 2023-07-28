الخارجية الفرنسية: انقلاب النيجر "ليس نهائيا"

وكالات - شدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا، اليوم الجمعة، على أنّ الانقلاب في النيجر ليس "نهائيًّا" بعد، وعبرت عن أملها في أن يستجيب الانقلابيّون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدوليّة للعودة إلى الحكم الديموقراطي.



وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية:





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