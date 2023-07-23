بلدية باريس تتيح السباحة في نهر السين ابتداء من 2025 وتكشف المواقع المرخصة لذلك

فرانس 24 - قبل نحو عام من استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، أعلنت بلدية باريس الأحد الماضي مواقع السباحة الأولى المسموح بها في نهر السين، وذلك نتيجة جهود الحكومة ومجموعات مدنية لتنظيف النهر.



وتمكن المارة الذين يتجولون على الأرصفة الواقعة بين الضفة اليمنى وإيل سان لوي صباح الأحد من مشاهدة زوارق كاياك وسابحين في النهر بدلا من القوارب النهرية التي عادة ما تقوم برحلات سياحية فيه.





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