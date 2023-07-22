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محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 ماي 2024

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 09:13 قراءة: 0 د, 33 ث
      
فرانس 24 - ستبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية في أيار/مايو 2024، وفق ما أعلنت الجمعة القاضية الناظرة فيها أيلين كانون.

وسيكون ترامب الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين او في المنصب.

...

وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وستجري المحاكمة في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، علما أن ترامب يتصدر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشح عن الحزب.

فرانس24/ أ ف ب



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