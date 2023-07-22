محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 ماي 2024

فرانس 24 - ستبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية في أيار/مايو 2024، وفق ما أعلنت الجمعة القاضية الناظرة فيها أيلين كانون.



وسيكون ترامب الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين او في المنصب.





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