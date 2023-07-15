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افتتاح مهرجان قرطاج بعرض "محفل" لفاضل الجزيري

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 06:15 قراءة: 0 د, 59 ث
      
انطلق مهرجان قرطاج الدولي في دورته السابعة والخمسين مساء الجمعة بعرض غنائي موسيقي راقص يحمل عنوان "محفل" للفنان التونسي محمد الفاضل الجزيري بمشاركة نحو 120 فنانا وفنانة.

العرض إنتاج مشترك بين مركز الفنون جربة ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة ومن أبرز المشاركين فيه نور شيبة وزهرة الأجنف وآمنة الجزيري ويحيى الجزيري ونضال اليحياوي ومحمد العايدي ومحمد علي شبيل.
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...

وقال الفاضل الجزيري قبل يوم من الافتتاح إن عرض "محفل" يعيد بناء طقوس الأعراس البدوية في مناطق مختلفة من تونس مع تثمين هذا التراث اللامادي برؤية معاصرة والمزج بين آلات تقليدية وأخرى حديثة.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 19 أوت حفلات لمجموعة من النجوم أمثال اللبناني راغب علامة والجزائرية سعاد ماسي والسوري ناصيف زيتون والتونسي صابر الرباعي والمصري محمد حماقي.

كما يشمل البرنامج سهرة مشتركة لفرقة "تقسيم تريو" التركية ومجموعة "ثلاثي جبران" الفلسطينية وسهرة أفريقية تحييها المغنية النيجيرية يامي ألايد والمغني تيكن جاه فاكولي من ساحل العاج.





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