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أردوغان: "الاتحاد الأوروبي" شرطنا لانضمام السويد إلى الناتو

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 13:03 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أنه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشرط أن يعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتل.

وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في ليتوانيا: "أولا، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماما كما فتحنا الطريق أمام فنلندا".


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