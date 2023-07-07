ماسك و زوكربيرغ على "حلبة المنصات".. ثريدز يسدد "لكمة قوية"

وكالات -

اجتذب تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا" أكثر من نحو ثلاثين مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق "تويتر" المملوك لإيلون ماسك، إذ استغل "ثريدز" تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي انستغرام ومظهره المشابه للمنافسة.



وتصدر "ثريدز"، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر "آب ستور" الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة.





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