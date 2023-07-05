"تشات جي.بي.تي" يواجه "مصاعب متزايدة" في يونيو

وكالات -

أفادت شركة "سيميلار ويب" للتحليلات بأن تطبيق "تشات جي.بي.تي"، وهو روبوت دردشة واسع الانتشار أُطلق في نوفمبر، شهد تراجعا في الإقبال الشهري على الموقع الإلكتروني الخاص به لأول مرة على الإطلاق في يونيو.



وأظهرت بيانات "سيميلار ويب" أن الإقبال العالمي على زيارة النسخة المكتبية ونسخة الهاتف المحمول من الموقع تراجع 9.7 بالمئة في يونيو مقارنة بمايو، بينما انخفض عدد المستخدمين الإجمالي للموقع 5.7 بالمئة.





...