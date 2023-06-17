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مصدر: القادة الأفارقة طرحوا على كييف مقترحاتهم لتسوية أزمة أوكرانيا

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 06:05 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات -
أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة أبلغوا الرئيس الأوكرني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعهم معه، بضرورة إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن.

وقال رامافوزا خلال مؤتمر صحفي في كييف: "من الضروري إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، لأن أي نزاع يجب أن ينتهي. ومن الأفضل إنهاء النزاع قبل ضياع كل شيء. هذه هي الرسالة التي قدمناها".
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ووصل رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة إلى عاصمة أوكرانيا كييف مع وفد من القادة الأفارقة وذلك لبحث المبادرة الإفريقية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتوجه رامافوزا إلى موسكو بعد زيارة أوكرانيا.


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