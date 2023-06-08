كشف هوية منفذ "هجوم السكين" بحق الأطفال في فرنسا

وكالات -

كشف الشرطة الفرنسية، الخميس، عن هوية منفذ الهجوم بسكين في بلدة أنسي الفرنسية الذي أصاب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال بجروح، الخميس.



وأوضحت أن المهاجم في حادث بلدة أنسي في الألب الفرنسية مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا.





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