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أردوغان يتعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 08:23 قراءة: 0 د, 56 ث
      
وكالات - تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بقبول نتيجة الانتخابات المقررة الأحد (14 أيار/مايو 2023)، مشيراً إلى أنه سوف يستقيل إذا خسر، مما يبدد مخاوف بأنه ربما لن يغادر السلطة.

وقال أردوغان، على شاشة التلفزيون مساء الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كان سيتشبث بالسلطة "سؤال سخيف جداً.. إننا نصل إلى السلطة من خلال وسائل ديمقراطية في تركيا. .إذا قررت أمتنا خلاف ذلك، سوف أفعل ما تتطلبه الديمقراطية، لا يوجد شيء آخر لأفعله".

وأضاف أردوغان أن كتلته ستحترم "أي نتائج تأتي من صندوق الاقتراع". وتابع "إذا كانت المعارضة تهتم بسلامة الانتخابات، يتعين عليها مراقبة جميع مراكز الاقتراع وضمان السلامة، تماماً كما يفعل أعضاء حزب أردوغان".

وأضاف "لا يمكن المساومة على إرادة الأمة". وتابع أردوغان أنه يعتقد أنه سيتم إعادة انتخابه لولاية أخرى، بالإضافة إلى تأمين أغلبية برلمانية غداً الأحد.

وكشف أردوغان عن الخطوة الأولى التي سيقوم بها اذا فاز بالانتخابات. ونقل موقع "تركيا الآن" اليوم السبت عن أردوغان قوله في تصريحات تليفزيونية: "بعد فوزي مباشرة، سأزور الدول الصديقة مثل أذربيجان وقبرص التركية وبعض دول الخليج".

وأضاف: "سأعمل على تسريع عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال"، وأكد أن تكلفة الزلزال على اقتصاد تركيا يزيد على 100 مليار دولار.

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