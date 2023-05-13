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إردوغان يدافع عن بوتين من اتهامات بالتدخل في الانتخابات

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 06:39 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - دافع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوم الجمعة، عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من اتهامات منافسه الأبرز بالتدخل في انتخابات تركيا الحاسمة المقررة في نهاية الأسبوع.

واتهم مرشح المعارضة الأبرز كمال كليتشدار أوغلو، يوم الخميس، فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية "التزييف العميق" ومعلومات مضللة أخرى تهدف إلى التأثير على نتيجة انتخابات الأحد.

من جهتها، نفت الرئاسة الروسية "بشدة" هذا الاتهام، ووقف إردوغان في صف بوتين خلال ظهور متلفز في حملته الانتخابية الجمعة.

وقال إردوغان "السيد كمال يهاجم روسيا، السيد بوتين. إذا هاجمت بوتين، فلن أكون على ما يرام مع ذلك".

وأضاف الرئيس التركي "علاقاتنا مع روسيا لا تقل أهمية عن العلاقات مع الولايات المتحدة".

تظهر استطلاعات الرأي أن اردوغان يخوض معركة صعبة ضد منافسه العلماني المعارض.

جاءت تعليقات كليتشدار أوغلو في خضم حملة تشهد استهدافا شخصيا متزايدا.

وقد شهدت الحملة انسحاب مرشح الحزب الثالث محرّم إنجه، الخميس، وأعلن الأخير قراره بعد أن استهدفته حملة عبر الإنترنت تضمنت صورا مزيفة له تظهره يلتقي نساء ويتجول في سيارات فاخرة.

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