هيئة المحلفين تحمل ترامب مسؤولية الاعتداء الجنسي على كاتبة

وكالات - قالت هيئة محلفين أمريكية اليوم الثلاثاء إن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الكاتبة إي. جينكارول جنسيا في التسعينيات ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة، مما سيتسبب في انتكاسة قانونية له في أثناء حملته الانتخابية لتوليه المنصب مرة أخرى في 2024.



وقررت الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزامه بدفع نحو خمسة ملايين دولار على سبيل التعويض.



ورفضت الهيئة نفي ترامب اعتداءه على كارول وحكمت لصالحها.



وتنازل ترامب عن حقه في الإدلاء بشهادته في المحاكمة واختار ألا يقدم دفاعا عن نفسه مراهنا على أن المحلفين سيجدون أن كارول فشلت في رفع قضية مقنعة.



ورفعت كارول (79 عاما) دعواها القضائية العام الماضي ضد ترامب(76 عاما) مدعية أنه اغتصبها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن في عام 1995 أو 1996، ثم شهر بها عندما أنكر حدوث ذلك.



وتسعى كاتبة العمود الصحفي السابقة في مجلة (إل) إلى الحصول على تعويضات مالية غير محددة.



