حفل روائع محمد الموجي بالرياض .. ليلة العودة إلى أيام الزمن الجميل

صابر الرباعي يفتتح ليلة روائع الموجي

شيرين عبدالوهاب في روائع الموجي

بداية الحفل كانت مع صابر الرباعي الذي أسعد الجماهير بغناء رائعتين للعندليب عبد الحليم حافظ هما “جبار”، و”يا مالكا قلبي”، وقام بغناء وصلة ثانية شدا برائعة الثلاثي حليم والموجي ونزار قباني ” قارئة الفنجان”.بينما شدت أنغام بأغنية “صافيني مرة” وفي وصلة أخرى غنت أغنية نجاة “روح يا نوم من عين حبيبي”.زينة عماد أيضًا غنت "يامه القمر ع الباب" لـ فايزة أحمد،واستمرت الأجواء الطربية في هذه الليلة مع عبادي الجوهر الذي قدم أغنية "كامل الأوصاف" لـ عبد الحليم حافظ. كما قدم بالعود أغنية ولي طلب " الأغنية للراحل طلال مداح و هي من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان محمد الموجي".وتصدر هاشتاغ شيرين في الرياض الترند الأول على تويتر مصر و في معظم الدول العربية، وتفاعل معها الجمهور من خلال كتابة مئات التغريدات عن صوتها واطلالتها.... حيث غنت رائعة فايزة أحمد “أنا قلبي إليك ميال”، وفي وصلة أخرى شدت برائعة كوكب الشرق أم كلثوم “للصبر حدود” وسط حماس طاغي من الجماهير.شاركت أيضا المطربة مي فاروق برائعة أم كلثوم “اسأل روحك”، كما شاركت زينة عماد بأغنية فايزة أحمد “يا اما القمر ع الباب”.ورحل محمد الموجي، عن عالمنا في يوليو عام 1995، وأثرى الساحة الغنائية بأكثر من 1500 لحناً، إذ تعاون مع نجوم الغناء والشعر في مصر والوطن العربي، منهم الأمير عبد الله الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح وغيرهم.