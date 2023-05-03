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تلميذ يقتل 8 من زملائه في مدرسة بصربيا

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 12:02 قراءة: 0 د, 15 ث
      
وكالات - قتل ثمانية تلاميذ وبواب في إطلاق النار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلغراد، صباح الأربعاء، على ما أعلنت وزارة الداخلية، فيما أصيب سبعة آخرون.

وقالت الوزارة "قتل ثمانية أطفال وبواب وأصيب ستة أطفال ومدرّس".

وأعلنت وزارة الداخلية ألقاء القبض على تلميذ يبلغ من العمر 14 عاما، قالت إنه مطلق النار.

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