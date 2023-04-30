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"ساعة مباركة لما تيجون عندنا الله يحييكم".. استقبال قائد سعودي لمسؤول إيراني يثير تفاعلا (فيديو)

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 08:00 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - أثار ترحيب قائد المنطقة الغربية بالسعودية اللواء الطيار أحمد الدبيس، بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار، لحظة وصوله لاستقبال رعايا إيران بعد وصولهم من السودان، تفاعلا.

ورحب اللواء الطيار أحمد الدبيس، بحسن زرنكار لحظة وصوله إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان قائلا: "أهلا وسهلا..الله يحييك.. الساعة المباركة لما تيجون عندنا، الله يحييكم"، حيث وجه زرنكار الشكر لقائد المنطقة الغربية.

ورد اللواء أحمد الدبيس بالقول:" أبدا.. أنتم أهلنا، وفي مملكة الإنسانية وأصدقاء لنا..إقامة سعيدة في بلدنا، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد، ووزير الدفاع، الاهتمام بكم وتقديم كل ما تحتاجوه، أهلا وسهلا".

كما رحب اللواء عبدالله الزهراني، قائد قاعدة الملك عبد الله بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار.

وانتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة، ما أثار تفاعلا كبيرا، فيما علق أحدهم قائلا: "من المفرح والجميل أن نشاهد هكذا علاقات بيننا وبين إيران".



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