بعد "الفعل الفاضح" والسقوط أمام الهلال... هزيمة مدوية للنصر وكريستيانو رونالدو

ويدين نادي الوحدة بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي جان دافيد بوغال الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "مرسول بارك".وأخفق نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في العودة، بالرغم من أن الوحدة لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد مدافعه عبد الله الحافظ.كما فشل رونالدو في إنهاء صيامه التهديفي، للمباراة الثالثة على التوالي، بعد مواجهتي الهلال والفيحاء.وتعرض نادي النصر للهزيمة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام مضيفه الهلال بهدفين من دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.وشهدت تلك المباراة إطلاق جماهير نادي الهلال أهزوجة "ميسي .. ميسي"، خلال مباراة "ديربي" العاصمة الرياض، كنوع من الاستفزاز لكريستيانو رونالدو واتهام النجم البرتغالي برد "غير أخلاقي" على جمهور الهلال.وعجز نادي النصر عن الوصول للمباراة النهائية لمسابقة كأس الملك للمرة الـ15 في تاريخ مشاركاته، والخامسة منذ عودة البطولة عام 2008 ومعادلة رقم فريق أهلي جدة.في المقابل، تأهل نادي الوحدة إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد انتظار طويل دام 53 عاما، لأول مرة منذ عام 1970.وضرب نادي الوحدة موعدا في النهائي مع فريق الهلال الذي أطاح بمضيفه الاتحاد، إثر فوزه عليه بهدف في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بجدة.