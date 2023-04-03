أمين عام الناتو: فنلندا عضو بالحلف رسميا بدءا من غد الثلاثاء

وكالات - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين أن فنلندا ستصبح رسميا دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا من غد الثلاثاء وستشارك في كافة اجتماعاته.



وردا على انضمام فنلندا نقلت وكالة نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن بلاده ستعزز قدراتها العسكرية في شمال وغربي البلاد.



وقال ستولتنبرع "غدا سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين"، موضحا أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.



وأكد ستولتنبرغ أن حدود الحلف البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا، وهي دولة ستقدم للناتو قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط، وفق تعبيره.



وأشار إلى أن انضمام البلد الإسكندنافي للحلف خالف توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"أثبتنا -من خلاله- لبوتين أن أبواب الناتو غير موصدة".

كما أكد ستولتنبرغ أن انضمام السويد أيضا للحلف في المستقبل القريب "هدف" آخر لدول الناتو.



وكان ستولتنبرغ قد أعلن الجمعة أن فنلندا ستنضم رسميا للناتو "في غضون أيام"، بعد أن قررت تركيا المصادقة على انضمامها.



وطلبت كل من فنلندا والسويد الانضمام للحلف على إثر الحرب الروسية على أوكرانيا لكن كان لا بد من موافقة تركيا والمجر على هذا الانضمام، حيث وافق البرلمان التركي الخميس الماضي على بروتوكول انضمام فنلندا بعد موافقة المجر قبلها، في حين ما تزال أنقرة تطالب السويد ببعض الالتزامات للموافقة على انضمامها أيضا.



