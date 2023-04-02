ليبيا.. اندلاع مواجهات قُرب أكبر مصفاة غرب البلاد

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 11:41 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في وقت إفطار الصَّائمين، اندلعت مواجهات بين مجموعتين مسلَّحتين في مدينة الزاوية، على بعد 50 كيلومترا من العاصمة طرابلس، مغرب الجمعة، وبجانب مصفاة النفط الأكبر في البلاد.

يرى محللون سياسيون وحقوقيون ليبيون أن توالي تجدد هذا الاقتتال الداخلي، يعني عدم نجاح تجربة إلحاق هذه المليشيات بأجهزة الدولة الموجودة غرب البلاد، ويلزم حلها، وإعادة تأهيل أفرادها.

ودارت هذه الاشتباكات، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز"، بين مجموعتين تابعتين لوزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها التي يقودها عبد الحميد الدبي
وبة. سمع أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات وسط المنازل والبيوت بمنطقة الحرشة التي لا تبعد كثيرا عن مصفاة الزاوية، وهي أكبر مصفاة للنفط في البلاد بطاقة تصل لنحو 120 ألف برميل في اليوم الواحد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264289



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 أفريل 2023 | 12 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:03 04:34
Babnet
11°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1119°-1118°-1116°-917°-9
  • Avoirs en devises
    22020,7

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33471 DT        1$ =3,07190 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   1853,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    