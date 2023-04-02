ليبيا.. اندلاع مواجهات قُرب أكبر مصفاة غرب البلاد

في وقت إفطار الصَّائمين، اندلعت مواجهات بين مجموعتين مسلَّحتين في مدينة الزاوية، على بعد 50 كيلومترا من العاصمة طرابلس، مغرب الجمعة، وبجانب مصفاة النفط الأكبر في البلاد.



يرى محللون سياسيون وحقوقيون ليبيون أن توالي تجدد هذا الاقتتال الداخلي، يعني عدم نجاح تجربة إلحاق هذه المليشيات بأجهزة الدولة الموجودة غرب البلاد، ويلزم حلها، وإعادة تأهيل أفرادها.



ودارت هذه الاشتباكات، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز"، بين مجموعتين تابعتين لوزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها التي يقودها عبد الحميد الدبي

وبة. سمع أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات وسط المنازل والبيوت بمنطقة الحرشة التي لا تبعد كثيرا عن مصفاة الزاوية، وهي أكبر مصفاة للنفط في البلاد بطاقة تصل لنحو 120 ألف برميل في اليوم الواحد.



