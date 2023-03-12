مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين والروس في معركة السيطرة على باخموت خلال 24 ساعة

وكالات - أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا السبت مقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال المعارك الضارية للسيطرة على باخموت، فيما تتصدى كييف لهجمات متواصلة دون هوادة وبات نهر صغير يمر وسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.



في هذا السياق، قال سيرغي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد إن 221 من القوات الموالية لموسكو قتلوا وأصيب أكثر من 300 في باخموت.



من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين قتلوا في الجزء الذي يمثل خط المواجهة الأوسع نطاقا في دونيتسك.



ولم تحدد موسكو حجم الخسائر في باخموت لكن المدينة الواقعة في شرق دونيتسك والتي باتت شبه مهجورة أصبحت موقعا لواحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.



ويعترف كل جانب بتعرضه لمعاناة وخسائر كبيرة في باخموت، في حين يصعب التحقق من العدد الدقيق للقتلى من مصادر مستقلة.



وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية السبت إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطرت على معظم الجزء الشرقي من باخموت وهو تقدم أعلن عنه مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين الأربعاء.



وقال بريغوجين السبت إن قواته قريبة من وسط باخموت التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر، فيما شدد قائد القوات البرية الأوكرانية على ضرورة "كسب الوقت" استعدادا لهجوم مضاد قريب.



كما أوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث حول وضع الجبهة في باخموت: "القوات الأوكرانية تسيطر على غرب المدينة وهدمت جسورا رئيسية فوق النهر الذي يمر... من الشمال إلى الجنوب عبر مساحة مفتوحة". وتابعت "أصبحت هذه المنطقة منطقة قتل، ما يجعلها على الأرجح تشكل تحديا كبيرا لقوات فاغنر التي تحاول مواصلة هجومها الأمامي غربا".



من جهة أخرى، تشارك مروحيات أوكرانية هجومية من طراز "مي-8" في المعارك، وهي تقلع من قاعدة سرية وتحلق على ارتفاع منخفض باتجاه باخموت في مهمة لشن هجوم ضد القوات الروسية، وما إن تقترب من المدينة الشرقية حتى تطلق صواريخها قبل أن تستدير وتبدأ رحلة العودة إلى القاعدة.



وقال بترو قائد المروحية بعد إنجاز المهمة التي استغرقت 30 دقيقة إن الهدف كان "تحصينات للعدو تضم جنودا وعربات مدرعة ومخازن ذخيرة". تقع تلك التحصينات شمال شرق باخموت قرب مدينة سيفيرودونيتسك التي استولت عليها القوات الروسية الربيع الماضي، حيث لا تزال القوات الأوكرانية صامدة على الرغم من أنها مطوقة وسط قتال عنيف كبد الطرفين خسائر فادحة.



هذا، وتساءل بعض الخبراء العسكريين حول الهدف من استمرار القتال من أجل هذه المدينة المدمرة، لكنّ مسؤولين أوكرانيين يقولون إن سقوط باخموت قد يؤدي إلى مزيد من التقدم الروسي في الشرق. وتصر كييف على أن قواتها لا تزال متحصنة في باخموت وتقاوم. وقال مسؤول الدفاع عن باخموت إن حمايتها هي الأساس لبدء هجوم مضاد تشنه بلاده.



وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية وستكون خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها والتي تمثل هدفا رئيسيا.



وواصلت القوات الأوكرانية الأحد الدفاع عن باخموت بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية. وصرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي بأن "الأبطال الحقيقيين هم المدافعون الذين تقع الجبهة الشرقية على عاتقهم". ونقلت الخدمة الصحافية للجيش الأوكراني عن سيسركي قوله: "يجب كسب الوقت لتجميع احتياطي وشن هجوم مضاد وهو ليس بعيدا".



ولقي عشرات الآلاف حتفهم كما شرد الملايين ودُمرت العديد من المدن والبلدات الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط قبل عام.







فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



