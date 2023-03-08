مصرف ليبيا المركزي: 15.2 مليار دينار إيرادات و7.3 مليار نفقات خلال 2023

مبنى مصرف ليبيا المركزي في وسط طرابلس
Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 06:48 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - أشار مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 28 فبراير الماضي، بلغت 15.2 مليار دينار، في حين بلغ حجم الإنفاق العام 7.3 مليار دينار.

وذكر المصرف المركزي أنه "توزعت الإيرادات بواقع 4.7 مليار دينار مبيعات نفطية، و10.4 مليار دينار إيرادات من إتاوات نفطية سابقة، و31 مليون دينار إيرادات الضرائب، و25 مليون إيرادات الجمارك، و63 مليون دينار إيرادات أخرى، بينما لم يسجل أي إيرادات للاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية".

وأكد المصرف المركزي أن "إيرادات النقد الأجنبي الموردة إليه خلال الفترة المشمولة بالبيان بلغت 3.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 11.1 مليار دولار".

وأوضح المصرف المركزي بأنه مستمر في جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، مؤكدا مواصلة جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.
1 دولار أمريكي = 4.88 دينار ليبي

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