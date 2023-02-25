حكم نهائي بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في قضية سب وقذف رئيس الأهلي

وكالات - قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وقضت المحكمة بتأييد حبس رئيس الزمالك حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.



وكانت نيابة النقض قد تقدمت بمذكرة برأيها في طلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.



وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف سمعة عائلة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد أقام العديد من الدعاوى القضائية ضد رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية.



وفي أول تعليق له على حكم "النقض" بحبسه شهرا... قال منصور: لأول مرة في تاريخ الرياضة.. رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك.



وأضاف "منصور" عبر حسابه على "فيسبوك": "رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى، وأضاف قائلا : كان لازم أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن.





