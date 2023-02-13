السفارة الأمريكية في موسكو تحث الأمريكيين على مغادرة روسيا "فورا"

وكالات - حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.



وقال البيان: "لا تسافروا إلى روسيا بسبب العواقب غير القابلة للتنبؤ بها" للنزاع في أوكرانيا، واحتمال التعرض للاعتقال التعسفي أو "مضايقات" من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.



وتابع أنه "ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني".



وحسب البيان، فإن روسيا قد "ترفض الاعتراف بالجنسية الأمريكية لمزدوجي الجنسية، أو تمنع وصولهم إلى المساعدة القنصلية الأمريكية، أو تخضعم للتعبئة، أو تمنع مغادرتهم روسيا، و/أو تقوم بتجنيدهم".



وكانت السفارة الأمريكية أصدرت في 28 سبتمبر من العام الماضي تحذيرا مماثلا، حثت فيه مواطنيها على مغادرة روسيا طالما "لا تزال هناك فرص للقيام بذلك".



