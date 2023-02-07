تركيا ترد على عرض إيلون ماسك الخاص بالزلزال

وكالات - رفضت الحكومة التركية، الإثنين، عرضا من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لتوفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية في البلاد بعد الزلزال القوي الذي ضربها.



وقال تقرير لوكالة "بلومبرغ"، إن ماسك قال عبر "تويتر"، إن إحدى شركاته، وهي "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز"، تستطيع تقديم شبكة "ستارلينك" بمجرد موافقة الحكومة التركية.



الرد التركي



مسؤول تركي بارز لم يُكشف عن اسمه، شكر ماسك وفق "بلومبرغ"، مضيفا أن تركيا لديها قدرات إنترنت كافية، ومحطات تعمل بالبطاريات حتى لو كانت الكهرباء لا تصل إلى بعض المناطق.



وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تطلق شركة "سبيس إكس" أول قمر اصطناعي تركي للاتصالات، "تركسات 6 إيه"، إلى مداره في الربع الأول من هذا العام.



وفي حصيلة جديدة، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم إنقاذ أكثر من 7 آلاف من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الإثنين.



