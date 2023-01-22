تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز الذي سيقام في مايو المقبل..

وكالات - أعلن قصر بكنغهام، السبت، تفاصيل الاحتفال الذي سيقام في مايو المقبل، بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، موضحا أنه سيتضمن فعاليات في قلعة وندسور، وحفلات في الشوارع، وعروض ضوئية.



وأصبح تشارلز (74 عاما) ملكا بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي. وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا السبت، الموافق السادس من مايو.



ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023، لكن طغت عليه حتى الآن هذا العام مذكرات نجل الملك، الأمير هاري، التي وجه فيها اتهامات للملك وأفراد آخرين من الأسرة.



وقال قصر بكنغهام إن تفاصيل التتويج تشمل:



إجازة مصرفية إضافية للبريطانيين في الثامن من مايو، احتفالا بهذه المناسبة

مواكب تقليدية

حفل موسيقي في قلعة وندسور

عروض ضوئية، من خلال إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر

عروض بطائرات مسيرة

حفلات في الشوارع



