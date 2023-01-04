عربيا.. قطر تتصدر مؤشر الدول الأكثر أمانا لعام 2022

وكالات - حصلت أوروبا على نصيب الأسد من تقرير مؤشر الأمان العالمي الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام حول أكثر البلدان أمانا في العالم في عام 2022.



وتأتي قطر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر أمانا، فيما احتلت المرتبة 23 عالميا، تليها الكويت 39 عالميا، والأردن 57 عالميا، والإمارات العربية المتحدة 60 عالميا، وعمان 64 عالميا.



واحتل المغرب المرتبة 74 عالميا، وجاءت تونس في المرتبة 85، والبحرين في المرتبة 99، والجزائر في المرتبة 109 عالميا، تليها موريتانيا في المرتبة 112، جيبوتي 113، السعودية 119، مصر 126، فلسطين 133، لبنان 138، ليبيا 151، السودان 154، الصومال 156، العراق 157، سوريا 161، وأخيرا اليمن في المرتبة 163 عالميا.



ما هو مؤشر السلام العالمي؟



مؤشر السلام العالمي (GPI) هو تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) يقيس الحالة النسبية للسلام في البلدان والمناطق.



وتم تجميع المؤشر بالتشاور مع لجنة دولية من خبراء السلام، بناء على البيانات التي جمعتها وحدة المعلومات الاقتصادية.



وأطلق المؤشر لأول مرة في مايو 2009، ونشر تقارير سنوية تكشف عن حالة دول العالم من حيث السلام والأمن والاستقرار.



تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات السلام على مدى العقد الماضي تظهر انخفاضا في السلام والأمن العام في جميع أنحاء العالم، وزيادة في عدم المساواة بين الدول الأكثر سلما والأقل سلما.



ويغطي مؤشر السلام العالمي 163 دولة، تمثل 99.7٪ من سكان العالم. يتم حسابه من 23 مؤشرا نوعيا وكميا من مصادر موثوقة.



ويقيس حالة السلام من خلال 3 مجالات: مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، ومدى الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة.



ويدرج مؤشر السلام لعام 2022 آيسلندا ونيوزيلندا وإيرلندا والدنمارك والنمسا على أنها أكثر البلدان سلما في العالم.



