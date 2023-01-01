مدفأة تتسبب بوفاة عائلة كاملة في الجزائر

Publié le Dimanche 01 Janvier 2023 - 06:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
شهدت الجزائر مع نهاية العام 2022 حادثة مؤسفة تمثلت بوفاة عائلة كاملة اختناقا بالغاز.

ووقعت الحادثة في بلدية شاشار بخنشلة شمال شرقي الجزائر، وأسفرت عن وفاة عائلة كاملة مكونة من 4 أشخاص.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في منشور عبر حسابها في "تويتر"، إن سبب الوفاة هو الاختناق من الغاز المتسرب من مدفئة المنزل.

وأضاف المنشور أن "المتوفين هم رجل وامرأتان وطفل، تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون".


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