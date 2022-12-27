توقعات مريبة لمدفيديف.. حرب أهلية أميركية وإيلون ماسك الرئيس

وكالات - وضع الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف توقعات "مريبة" لتصوره عن ما يمكن أن يحدث في العام الجديد، بما في ذلك تولي مؤسس شركة تسلا الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" إيلون ماسك رئاسة الولايات المتحدة بعد "تفككها".



وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على "تويتر" و"تلغرام"، قائمة مكونة من 10 توقعات، وعنون ما قاله بـ"قبل عام جديد، الجميع يحب وضع تنبؤات".



ومن بين ما توقعه المسؤول البارز المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة وانهيار الاتحاد الأوروبي.



وهذه هي التوقعات العشرة التي كتبها مدفيديف كاملة.



1. سيرتفع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل، وسيتجاوز سعر الغاز 5 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب.



2. ستنضم المملكة المتحدة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.



3. سينهار الاتحاد الأوروبي بعد عودة المملكة المتحدة، وينقطع استخدام اليورو.



4. ستحتل بولندا والمجر المناطق الغربية من أوكرانيا "السابقة".



5. سيتم إنشاء "الرايخ الرابع"، الذي يشمل أراضي ألمانيا وتوابعها، أي بولندا ودول البلطيق وتشيكيا وسلوفاكيا وجمهورية كييف وغيرها من "المنبوذين".



6. ستندلع الحرب بين فرنسا والرايخ الرابع، وتقسم أوروبا، ويعاد تقسيم بولندا في هذه العملية.



7. ستنفصل أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وتنضم إلى جمهورية أيرلندا.



8. ستندلع حرب أهلية في الولايات المتحدة وتستقل ولايتا كاليفورنيا وتكساس، وستشكل تكساس والمكسيك دولة حليفة، وسيفوز إيلون ماسك بالانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات الجمهورية بعد نهاية الحرب الأهلية الجديدة.



9. جميع أسواق الأوراق المالية والنشاط المالي الأكبر ستغادر الولايات المتحدة وأوروبا وتنتقل إلى آسيا.



10. سينهار نظام بريتون وودز للإدارة النقدية مما يؤدي إلى انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسيتوقف تداول اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية، وستستخدم العملات الرقمية بشكل نشط بدلا من ذلك.



وعلى "تويتر"، أعرب ماسك عن "إعجابه" تنبؤات مدفيديف على ما يبدو.



ورد الملياردير الأميركي بالقول: "تغريدات ملحمية".



وتأتي توقعات مدفيديف في الوقت الذي تتجه به بلاده إلى العام الجديد محملة بالخسائر في حربها مع أوكرانيا، التي تجنب نائب الرئيس ذكر توقعات مباشرة بشأنها.



