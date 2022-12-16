سفارة فلسطين في تونس تتسلم جثامين 8 غرقوا قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

سفارة فلسطين في تونس تتسلم جثامين 8 غرقوا قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 06:34 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، إن سفارتها لدى تونس “استلمت رسميا ثمانية جثامين، تم التعرف عليها بعد مطابقة العينات، وتعود لشهداء لقمة العيش من أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة”.

وأكدت “الخارجية” في بيان صحفي، يوم أمس الخميس، أن “السفارة بدورها سلمت الجثامين للشركة الناقلة، وتتابع جميع الإجراءات المتعلقة بنقلهم عبر الأراضي المصرية إلى ذويهم في القطاع”.

وكان مركب طالبي لجوء قد تعرّض للغرق في 24 أكتوبر، قبالة سواحل مدينة جرجيس، بعد أن انطلق من ليبيا، وعلى متنه عدد من طالبي اللجوء، من بينهم 16 فلسطينياً من المقيمين بسوريا، وآخرون من قطاع غزة.

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