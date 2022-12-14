التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد فرنسا

يخوض المنتخب المغربي مباراة تاريخية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، ضد نظيره الفرنسي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.





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وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة،وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.ولا يتوقع أن يجري المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، تغييرات كثيرة على تشكيلة منتخب "أسود الأطلس"، ضد فرنسا، إلا الاضطرارية منها.ومن المتوقع أن يغيب نايف أكرد، للمباراة الثانية تواليا، بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة ثمن النهائي أمام المنتخب الإسباني، وغاب على إثرها عن مواجهة البرتغال في الدور ربع النهائي، بقرار من الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، الذي أوصى اللاعب بالبقاء بعيدا عن الملاعب، من أجل التعافي من الإصابة كليا.بينما تأكد غياب المهاجم وليد شديرة عن صفوف "الأسود" في مواجهة فرنسا بسبب الإيقاف، إثر طرده بعد نيله بطاقتين صفراوين في مباراة البرتغال، رغم دخوله بديلا.ومن المتوقع أن يعتمد على التشكيلة التالية: ياسين بونو، رومان سايس، جواد الياميق، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.