فيديو.. فرحة أمير قطر بتأهل المغرب التاريخي لربع نهائي المونديال

رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لربع نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.





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وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمغاربة بنتيجة 3-0.وظهر الأمير القطري في منصة ملعب المدينة التعليمية الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم ويصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل "أسود الأطلس".وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي في التاريخ يصعد لربع نهائي كأس العالم.وينتظر "أسود الأطلس" في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين البرتغال وسويسرا.