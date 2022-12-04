جورجينا صديقة رونالدو تشكر شيخة قطرية على جولة سياحية


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 06:21 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قامت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بزيارة إلى مدينة كتارا برفقة الشيخة، المياسة بنت حمد آل ثاني، شقيقة أمير قطر، أثناء إقامتها في قطر.


ووثقت جورجينا جولتها في أسواق المدينة والكورنيش المرافق للبحر في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، وخصت بالشكر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني التي حرصت على مرافقتها خلال جولتها وكتبت ما يلي: "شكرا لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك".

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ومن جانبها شاركت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، شقيقة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مقطع الفيديو ذاته عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "سررت بزيارة مهرجان المحامل التقليدية في كتارا، حيث يعتبر أحد الفعاليات المفضلة بالنسبة لي هذا العام! وخصيصا وأنا أرى الزوار من جميع أنحاء العالم يتفاعلون مع تقاليدنا وثقافتنا".
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