هدية وقبلة عرفان.. حكيمي يمنح والدته قميصه بعد فوز المغرب على بلجيكا


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 21:06 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أهدى النجم المغربي أشرف حكيمي قميصه إلى والدته بعد فوز "أسود الأطلس" على بلجيكا 2-صفر -اليوم الأحد- في مباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة بكأس العالم 2022 في قطر.


وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة ذهاب حكيمي إلى والدته في المدرجات بعد نهاية المباراة، ليمنحها قميصه وسط عناق حار بينهما، ثم قبّل رأسها قبل عودته إلى أرضية الملعب، للاحتفال مع زملائه في المنتخب بالفوز التاريخي على بلجيكا.

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وانتشرت اللقطة بشكل واسع على المنصات العربية، وأشاد مغردون على حكيمي وبرّه بوالدته في أفضل لحظاته الكروية، موجهًا رسالة خاصة لها بعد الفوز المهم لأسود الأطلس، الذي عزّز من آمالهم في الصعود إلى الدور ثمن النهائي للمونديال.

ووصف أحد المغردين لقطة حكيمي مع والدته بأنها "لقطة اليوم"، وقال آخر عنها "صورة اليوم"، فيما كتبت الصحفية المصرية شريفة شحادة لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي "يا أشرف أنت مبارك بدعاء الوالدة، يا أشرف عاشت وربّت ست الحبايب كلها".
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وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قد استبدل حكيمي في الشوط الثاني من المباراة لإراحته، قبل تسجيل المغرب هدفي اللقاء، مع تبقي مباراة ثالثة لأسود الأطلس ضد كندا يوم الخميس المقبل، ستكون حاسمة للتأهل إلى الدور المقبل.




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