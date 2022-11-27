أبرز الأخبار المضلّلة في الأسبوع الأول من مونديال قطر 2022

مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر ومرور الأسبوع الأول منها، انتشرت العديد من القصص والأخبار الزائفة والمضللة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا التقرير يسلط "مسبار" الضوء على أبرزها.



