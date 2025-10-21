Babnet   Latest update 18:09 Tunis

الحمامات تستضيف الملتقى الجهوي الأول للموسيقى بنابل في دورة تحمل اسم الفنان رشيد يدعس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7ae28ea1457.41393397_ilkhmonqjfepg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 17:19 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تنتظم بمدينة الحمامات أيام 30 و31 أكتوبر و1 نوفمبر2025 الدورة الأولى للملتقى الجهوي للموسيقى بنابل، والتي تُقام بديار المدينة - ياسمين الحمامات. وتحمل هذه الدورة الأولى اسم الملحن الموسيقي المتميز أصيل مدينة قربة " الفنان رشيد يدعس".

وينتظم هذا الملتقى بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل وبالتعاون مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالجهة إلى جانب عدد من الشركاء الداعمين من القطاعين الثقافي والسياحي.

 

ويهدف هذا الملتقى إلى الاحتفاء بالموروث الموسيقي التونسي وإبراز الطاقات الإبداعية الشابة في مجالات العزف والغناء والتأليف الموسيقي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية بين الموسيقيين والمهتمين بالفنون من مختلف أنحاء الجهة.
 
وينطلق البرنامج يوم 30 أكتوبر بافتتاح معرض للآلات الموسيقية الإيقاعية بعنوان "تشكيلة خاصة" للفنان إبراهيم بهلول ، وآخر بعنوان"شذرات من ذاكرة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية".
أما الافتتاح الرسمي للملتقى فيؤمّنه عرض راقص لمجموعة الفنانة الكوريغرافية خلود قرّاب، يليه عرض موسيقي بعنوان "قرن الأنغام" للفنان نبيل عبد المولى. وتتخلّل فقرات حفل الافتتاح عروض لمجموعة من الأشرطة وتقديم شهادات حول الفنان رشيد يدعس.
 
أما يوم  31 أكتوبر فيتواصل النشاط بورشات فنية من تأطير الفنان إبراهيم بهلول وورشة في الشعر الغنائي باللهجة التونسية بإشراف الشاعر مروان الزاهي، إلى جانب مسابقات في العزف الموسيقي والغناء الفردي والجماعي والموسيقى المتكاملة. وتختتم الأمسية بعروض فنية للمشاركين.
ويُخصص اليوم الأخير من التظاهرة لتقديم قراءات شعرية ضمن مسابقة الشعر الغنائي باللهجة التونسية، وتتويج الفائزين في بقية المسابقات، ثم تقديم العرض السمفوني "Rhapsodie d'automne"  بقيادة الفنان أشرف بالطيبي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317041


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
29°-20
28°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    