الحمامات تستضيف الملتقى الجهوي الأول للموسيقى بنابل في دورة تحمل اسم الفنان رشيد يدعس

تنتظم بمدينة الحمامات أيام 30 و31 أكتوبر و1 نوفمبر2025 الدورة الأولى للملتقى الجهوي للموسيقى بنابل، والتي تُقام بديار المدينة - ياسمين الحمامات. وتحمل هذه الدورة الأولى اسم الملحن الموسيقي المتميز أصيل مدينة قربة " الفنان رشيد يدعس".



وينتظم هذا الملتقى بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل وبالتعاون مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالجهة إلى جانب عدد من الشركاء الداعمين من القطاعين الثقافي والسياحي.



ويهدف هذا الملتقى إلى الاحتفاء بالموروث الموسيقي التونسي وإبراز الطاقات الإبداعية الشابة في مجالات العزف والغناء والتأليف الموسيقي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية بين الموسيقيين والمهتمين بالفنون من مختلف أنحاء الجهة.وينطلق البرنامج يوم 30 أكتوبر بافتتاح معرض للآلات الموسيقية الإيقاعية بعنوان "تشكيلة خاصة" للفنان إبراهيم بهلول ، وآخر بعنوان"شذرات من ذاكرة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية".أما الافتتاح الرسمي للملتقى فيؤمّنه عرض راقص لمجموعة الفنانة الكوريغرافية خلود قرّاب، يليه عرض موسيقي بعنوان "قرن الأنغام" للفنان نبيل عبد المولى. وتتخلّل فقرات حفل الافتتاح عروض لمجموعة من الأشرطة وتقديم شهادات حول الفنان رشيد يدعس.أما يوم 31 أكتوبر فيتواصل النشاط بورشات فنية من تأطير الفنان إبراهيم بهلول وورشة في الشعر الغنائي باللهجة التونسية بإشراف الشاعر مروان الزاهي، إلى جانب مسابقات في العزف الموسيقي والغناء الفردي والجماعي والموسيقى المتكاملة. وتختتم الأمسية بعروض فنية للمشاركين.ويُخصص اليوم الأخير من التظاهرة لتقديم قراءات شعرية ضمن مسابقة الشعر الغنائي باللهجة التونسية، وتتويج الفائزين في بقية المسابقات، ثم تقديم العرض السمفوني "Rhapsodie d'automne" بقيادة الفنان أشرف بالطيبي.