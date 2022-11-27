قطر 2022.. مباراة الأرجنتين والمكسيك تسجل رقما قياسيا بحضور نحو 89 ألف متفرج بملعب لوسيل


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 08:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سجل ملعب لوسيل المونديالي رقما قياسيا بوصول عدد المشجعين الذين حضروا مباراة الأرجنتين والمكسيك إلى 88966 متفرجا، وذلك في اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.


وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين على المكسيك بهدفين دون مقابل، حيث سجل الهدف الأول النجم ليونيل ميسي في الدقيقة (64)، وصنع الثاني للبديل أنزو فرنانديز في الدقيقة (87).

..

.

وبهذا الفوز، صعد المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب بولندا المتصدر (4 نقاط)، قبل مواجهة المنتخبين في ختام دور المجموعات، فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنه يتأخر بفارق الأهداف. بينما يأتي منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257438



World cup
  11:00 Japon - Costa Rica
  14:00 Belgique - Maroc
  17:00 Croatie - Canada
  20:00 Espagne - Allemagne

En continu...

Toutes les news...
الأحد 27 نوفمبر 2022 | 3 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:47 12:14 07:09 05:38
Babnet
15°
 Babnet17° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1519°-1416°-1218°-1318°-12
  • Avoirs en devises
    21927,2

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36444 DT        1$ =3,23020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   473,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   