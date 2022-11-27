قطر 2022.. مباراة الأرجنتين والمكسيك تسجل رقما قياسيا بحضور نحو 89 ألف متفرج بملعب لوسيل

سجل ملعب لوسيل المونديالي رقما قياسيا بوصول عدد المشجعين الذين حضروا مباراة الأرجنتين والمكسيك إلى 88966 متفرجا، وذلك في اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.





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وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين على المكسيك بهدفين دون مقابل، حيث سجل الهدف الأول النجم ليونيل ميسي في الدقيقة (64)، وصنع الثاني للبديل أنزو فرنانديز في الدقيقة (87).وبهذا الفوز، صعد المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب بولندا المتصدر (4 نقاط)، قبل مواجهة المنتخبين في ختام دور المجموعات، فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنه يتأخر بفارق الأهداف. بينما يأتي منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.