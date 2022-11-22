السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في مباراة ملحمية


Publié le Mardi 22 Novembre 2022 - 13:26 قراءة: 0 د, 28 ث
      
حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيا بعدما تخطي نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادم.


ورغم تقدم المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول، وإلغاء 3 أهداف للتانغو بداعي التسلل، إلا أن صالح الشهري نجح في إدارك التعادل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني بطريقة رائعة في شباك مارتينيز حارس الأرجنتين.

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ويعد ذلك الفوز هو الفوز الافتتاحي الأول للسعودية في ظهورها السادس في المونديال، حيث لم يسبق للأخضر الفوز في أول مباراة لها.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 257173

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 22 Novembre 2022 à 13h 31m |           
Et oui, tout est question de volonté....Les techniques ne manquent pas les équipes arabes et africaines !
Bravo



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