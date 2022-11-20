جاء الخريف... جاء عيدُ مِيلادِها

نصّ: حمّه الهمامي





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حلّت بهذا العالم في خريف 1953 وتحديدا يوم 21 نوفمبر من ذلك العام... إلى راضية هذه الكلمات في عيد ميلادها التاسع والستين... عاشت بحبّها للناس... وهي اليوم تواجه أتعاب المرض بعزيمتها الاستثنائية وبمحبةّ الناس الاستثنائية لها...-------مرّ الصّيفْ...وجاء الخريفْولم يكن في ذلك العامْكسائرِ فصولِالخريفْ...------كان رُمّانُ ذلك العامْأحْلى منَ العَادةوكان السّفرجلُألذَّ منَ العادةوكانَ زيتُ الزيتونْالمنسابُ ذهَبًاأخْضرْ...وتَمْرُ الجريدِ الشّهِيّ...يتلألأنِ أكثرَ منالعادَة...-------حتّى الرّعْدْ،والنّاس في بلَدي يَخْشَوْنَرعْدَ الخريفْ،كان في ذلِكَ العامْلطيفْ...والبرقُ... كان، على غير العادة،يُضِيءُ البَرَارِي بلاصواعقْ،وكانَ مَوْج البحْرِ في ذلك العامِخفيفْ...يَرْسمُ ألواحا في الفضَاءْ،ولا يُؤْذِي،على غيْرِ العَادَة،مراكب الصيّادين الصّغِيرة...--------كان كلُّ شيْءفي خريف ذلك العامْمختلفا عن العادَةكان كلُّ شيْءيُبَشِّرُ بالحدث الجليلْ...بميلادِكِسيّدتي الخارِقَةِ لِلْعَادَة...وحينَ أَطْلَقْتِ صرخَةُالحياةِ الأولىانضافت نجمةٌ في السماءتضِيءُ عوالمَالمُعذّبين في الأَرْض...--------يا أيّها الخريفْيا سيّدَ الفُصُولْفيكَ شيْءٌ من الصّيفْوفيك شيْءٌ من الشّتَاءْوفيك شيْءٌ من الرَّبِيعْوفيكَ يمضي القَدِيمْومِنْ حِمَاكَ يأْتِي الجدِيدوالكُلُّ يخْلقُ عالَمَكَالبديعْ...--------يا أيّها الخريفْ...وَلَدَّتَ شَبِيهَتَكَ...فيها ما فِيكَ من كلِّ الفُصُولْرَعْدُكَ المزمْجِرْومطرُ الشّتاءِ الهَاطِلْوزهْرُ الرّبيعِ العَاطِرْوشمسُ الصّيفْ...تَنْشًرً الدِّفْءَفي كلِّ المحَافِلْ...--------مرَّ الصّيفْوجاءَ الخريفْولم يكنْ في عامِ ثلاثٍ وخمسينَوتسعمائة وألْفْكسَائِرِ فصُولِ الخَريفْكان يحْمِلها إلى الدّنيا،فَاتِنَتِي الجَمِيلَة،لتُصْبِحَ حُبَّ الضّعفاءِوالمقهورين...تملأُ دُنْياهُمُ نُورًاوَحَيَاة...فِي زمن العَتمَة...وفِي سِنِيِّ الشّقاء...--------عِشْتَ أيُّهَا الخَرٍيفْيا سيِّدَ الفُصولْوهَبْتَنِي أحْلَى مَا فِيكْوأجْمَلَ مَا عِنْدَكْ...وَهَبْتَنِيها وفي يدِهامفاتيحُ السّعادة...وفي قلبها الحبُّ الصّافي،"لأنّها لا تعرف أسلوبا آخرَ"(1)غيْرَ الحُبِّ الصَّافي،"الذي لن يَضِيعَ هبَاء أبدا"(2)وَيَوْمَ يغْمرنا الترابْ"فالأرضُ بِه ستُواصِل الحياة"(3)ستواصلُ الحياة...آهِ يَا سيّدة السَيِّدَاتْ...وعاشِقة العاشقاتْ...---------"أراك فتحْلو لديَّ الحيَاة..."(4)ويزّدادُ عِشقِي لهذا الوطنْلأنَّكِ فِيه زرَعْتِ الأَمَلْ...لأنّكِ فيهِ زرعْتِ الأملْ...تونس في 20 نوفمبر 2022--------------------(1) و(2) و (3) بابلو نيرودا(4) أبو القاسم الشابي