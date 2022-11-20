الداعية “ذاكر نايك” في مونديال قطر لتقديم محاضرات دينية!

أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية الإسلامي المعروف “ذاكر نايك” يتجول في بعض الفعاليات على هامش مونديال قطر 2022.





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وتفاعل متابعون مع هذا الحدث بشكل إيجابي، كما أشادوا بما اعتبروه التنظيم الاستثنائي لهذا المونديال، والذي يراعي الخصوصية العربية الإسلامية.وعلق أحد المتابعين قائلا “من أعظم ما فعلته قطر في المونديال هو استضافة الشيخ الداعية ذاكر نايك لإعطاء محاضرات دينية خلال فترة كأس العالم”.وذاكر عبد الكريم نايك هو داعية إسلامي وواعظ إسلامي هندي مشهور، ومؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية. وهو أيضًا مؤسس قناة السلام.وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بينهم صحفيون ومؤثرون إن دولة قطر استدعت الداعية ذاكر نايك لتقديم محاضرات دينية لجماهير المونديال.وفي هذا السياق كتب فيصل الهاجري مقدم البرامج على قنوات الكأس الرياضية إن الداعية الشيخ ذاكر نايك يتواجد في قطر خلال فترة كأس العالم وسيقدم العديد من المحاضرات الدينية طوال المونديال.