للمرة الأولى في التاريخ.. تلاوة القرآن الكريم في افتتاح المونديال

شارك الشاب القطري من ذوي الهمم غانم المفتاح، في افتتاح مونديال "قطر2022" اليوم الأحد، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.







ورتل الشاب القطري الآية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".



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وهي المرة الأولى في تاريخ حفلات افتتاح المونديال، تأتي البداية بتلاوة آيات من القرآن.



واستغرق

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وفي ختام حفل الافتتاح، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انطلاق منافسات المونديال من ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة، حيث يخوص أصحاب الأرض أولى المواجهات مع الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وكانت قطر نالت شرف تنظيم نسخة كأس العالم في ديسمبر عام 2010، وهي أول دولة عربية وإسلامية تحظى بهذا الشرف.









ورتل الشاب القطري الآية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".وهي المرة الأولى في تاريخ حفلات افتتاح المونديال، تأتي البداية بتلاوة آيات من القرآن.واستغرق حفل افتتاح مونديال قطر ، 30 دقيقة وشمل برنامجا مكونا من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما تم الاحتفال بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.وفي ختام حفل الافتتاح، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انطلاق منافسات المونديال من ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة، حيث يخوص أصحاب الأرض أولى المواجهات مع الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.وكانت قطر نالت شرف تنظيم نسخة كأس العالم في ديسمبر عام 2010، وهي أول دولة عربية وإسلامية تحظى بهذا الشرف.