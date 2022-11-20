الديوانة: 'ما تم تداوله بخصوص محتوى الأمر المتعلق بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد تضمن معطيات غير دقيقة'

أكدت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ نشرته، مساء الأمس، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن ما تم تداوله بخصوص محتوى الأمر المتعلق بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد، تضمن معطيات غير دقيقة.





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واوضحت الديوانة أن القائمة الملحقة بهذا الأمر تضم بعض المنتجات التي تنتفع مكوناتها بالإعفاء من دفع الاداءات والمعاليم الديوانية على غرار مكونات الشاحنات ومكونات الدراجات النارية ومكونات بعض التجهيزات الأخرى طبقا لبنود التعريفية الواردة بالقائمة المذكورة.وأفادت أنه عند قيام المؤسسات الصناعية بتوريد هذه المكونات قصد ادماجها وتركيبها، يجب أن لا يكون لها مثيل مصنوع محليا.وكان صدر بالرائد الرسمي المنشور يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، أمر عـدد 837 لسنة 2022 مـؤرخ في 14 نوفمبر 2022، يتعلـق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 26.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.وتمت اضافة المنتجات التي تنتفع مكوناتها التي ليس لها مثيل مصنوع محليا بالإعفاء من المعاليم الديوانية، الى القائمة الملحقة بالأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المشار إليه.