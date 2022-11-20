ولي العهد السعودي يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

وكالات - أفاد الديوان الأميري القطري بوصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر، في ساعة مبكرة من الأحد، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.





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وتأتي زيارة ولي العهد تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة فيفا 2022، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).وكان في مقدم مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم انطلاقة الحدث الأبرز في كرة القدم عندما تفتتح منافسات كأس العالم 2022 في قطر بمباراة المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري على ملعب استاد البيت بمدينة الخور.ويفتتح مونديال 2022 بمواجهة تاريخية هي المشاركة الأولى للمنتخب القطري في نهائيات كأس العالم، وقد تأهل باعتباره ممثل البلد المضيف، بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.