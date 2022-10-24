الديوان الملكي السعودي يوضّح الظرف الصحي الذي حال دون امكانية حضور ولي العهد القمة العربية بالجزائر


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 06:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا مساء يوم الأحد، أوضح من خلاله الظرف الصحي الذي منع ولي العهد محمد بن سلمان عن حضور القمة العربية في الجزائر .


وقال الديوان إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف.

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وأضاف أن الفريق الطبي وجه نصيحته لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى. وتابع قائلا إن ولي العهد تعذر القيام بالزيارة للجزائر أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأشار البيان أن العاهل السعودي وجه بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة. وأكد الديوان الملكي وقوف السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

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