غرفة تجارة اومبريا تنظم يوما للتعريف بفرص الأعمال بين تونس وإيطاليا في بيروجيا غدا الإثنين

تحتضن غرفة تجارة أومبريا من مدينة بيروجيا الإيطالية، غدا الإثنين، يوما مخصّص لـ"فرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أومبريا"، وفق ما أفادت به الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة.وتندرج هذه المبادرة، التي تروّج لها "غرفة تجارة أومبريا" وسفارة تونس بروما، ضمن هدف واضح يتمثل في "تحويل الحوار إلى فرص ملموسة".ويعدّ هذا اللقاء، موعدا موجّها لكل من يرغب في الفهم والاستكشاف وبناء شراكات جديدة بين إيطاليا وتونس.كما سيتم، بالمناسبة، تسليط الضوء على فرص الأعمال في تونس، التي تعدّ "سوقا قريبة وتنافسية وتزداد اندماجا في سلاسل القيمة الأورو- متوسطية"، وفق ما أكدته الغرفة، مشيرة إلى أنّ "ما سيجعل النّقاش أكثر ثراء هو شهادات المؤسسات الناشطة بالفعل في البلاد، والتي ستتقاسم تجاربها المباشرة وآفاق تطورها".