Babnet   Latest update 14:39 Tunis

غرفة تجارة اومبريا تنظم يوما للتعريف بفرص الأعمال بين تونس وإيطاليا في بيروجيا غدا الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f73403ee1172.72054866_hmlkofepqginj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 14:39 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تحتضن غرفة تجارة أومبريا من مدينة بيروجيا الإيطالية، غدا الإثنين، يوما مخصّص لـ"فرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أومبريا"، وفق ما أفادت به الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة.
وتندرج هذه المبادرة، التي تروّج لها "غرفة تجارة أومبريا" وسفارة تونس بروما، ضمن هدف واضح يتمثل في "تحويل الحوار إلى فرص ملموسة".


ويعدّ هذا اللقاء، موعدا موجّها لكل من يرغب في الفهم والاستكشاف وبناء شراكات جديدة بين إيطاليا وتونس.

كما سيتم، بالمناسبة، تسليط الضوء على فرص الأعمال في تونس، التي تعدّ "سوقا قريبة وتنافسية وتزداد اندماجا في سلاسل القيمة الأورو- متوسطية"، وفق ما أكدته الغرفة، مشيرة إلى أنّ "ما سيجعل النّقاش أكثر ثراء هو شهادات المؤسسات الناشطة بالفعل في البلاد، والتي ستتقاسم تجاربها المباشرة وآفاق تطورها".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328566

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-12
31°-15
30°-17
23°-17
23°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>