الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي سيتغيب عن القمة العربية لدواع صحية

وكالات - أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان في وقت متأخر السبت بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية المقررة في الأول والثاني من نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.





..



.

.. ...

وجاء في نفس البيان بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تلقى مكالمة هاتفية من الأمير محمد "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية". وتابع البيان حسب وكالة الأنباء الجزائرية: "أبدى السيد الرئيس تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان متمنيا له موفور الصحة والعافية ومعبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف".بدورها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية في وقت لاحق بيانا بشأن المكالمة الهاتفية إلا أنها لم تذكر أن ولي العهد لن يحضر القمة.ومن المزمع أن يجتمع زعماء الدول العربية في قمتهم الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الأول والثاني من نوفمبر .