قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب 4 سنوات من اجل الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية الى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية كما قضت في حقه بالمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات وذلك على خلفية اتهامه بتنزيل تطبيقات حول تعلم صناعة المتفجرات والمواد السمية، كما تبين انه سافر الى لييبا وظل هناك لفترة وقد تواصل مع أحد الإرهابيين الذين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي في ليبيا.
4 سنوات سجنا ومراقبة ادارية لكهل نزّل تطبيقات حول تعلم صناعة المتفجرات وتواصل مع دواعش
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