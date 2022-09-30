إغلاق إذاعة BBC العربية بعد 84 عاما من الخدمة..

وكالات - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الخميس، إغلاق الإذاعة العربية بعد 84 عاما من الخدمة، في إطار خطّة لإعادة الهيكلة والتوجّه إلى الرقمية، بسبب أزمة مالية.











وقالت

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وأوضح بيان الهيئة أن التضخم المرتفع والتكاليف المرتفعة وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى خيارات صعبة.







وأضافت أن خدمات "بي بي سي" الدولية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني كجزء من المدخرات السنوية الأوسع، البالغة 500 مليون جنيه إسترليني.







وقالت مديرة خدمة بي بي سي العالمية، ليليان لاندور: "لم يكن دور "بي بي سي" أكثر أهمية في جميع أنحاء العالم من أي وقت مضى كما هي اليوم.



وأضافت أن الشبكة حظيت بثقة مئات الملايين من الأشخاص للحصول على أخبار عادلة ونزيهة، خاصة في البلدان التي تعاني من نقص في المعروض.





وتابعت: "تتغير الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى، ويتزايد التحدي المتمثل في الوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم، وإشراكهم بجودة الصحافة الموثوقة".



وتعد "بي بي سي العربية" التي أطلقت في 3 كانون الثاني/ يناير 1938، أقدم خدمة إعلامية تطلقها الشبكة بلغة غير الإنجليزية.







وتداول عدد من الإعلاميين العرب الذين كانوا من ضمن طاقم عمل الإذاعة الناطقة بالعربية، معبرين عن حزنهم من القرار.



وقالت الهيئة في بيان لها ، إنه من المقرر إلغاء 382 وظيفة بموجب المخطط المدروس، وإغلاق راديو "بي بي سي عربي" وراديو "بي بي سي الفارسي".وأوضح بيان الهيئة أن التضخم المرتفع والتكاليف المرتفعة وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى خيارات صعبة.وأضافت أن خدمات "بي بي سي" الدولية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني كجزء من المدخرات السنوية الأوسع، البالغة 500 مليون جنيه إسترليني.وقالت مديرة خدمة بي بي سي العالمية، ليليان لاندور: "لم يكن دور "بي بي سي" أكثر أهمية في جميع أنحاء العالم من أي وقت مضى كما هي اليوم.وأضافت أن الشبكة حظيت بثقة مئات الملايين من الأشخاص للحصول على أخبار عادلة ونزيهة، خاصة في البلدان التي تعاني من نقص في المعروض.وتابعت: "تتغير الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى، ويتزايد التحدي المتمثل في الوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم، وإشراكهم بجودة الصحافة الموثوقة".وتعد "بي بي سي العربية" التي أطلقت في 3 كانون الثاني/ يناير 1938، أقدم خدمة إعلامية تطلقها الشبكة بلغة غير الإنجليزية.وتداول عدد من الإعلاميين العرب الذين كانوا من ضمن طاقم عمل الإذاعة الناطقة بالعربية، معبرين عن حزنهم من القرار.