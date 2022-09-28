السفارة الأمريكية بموسكو توصي الأمريكيين بمغادرة روسيا بسرعة

وكالات - أوصت السفارة الأمريكية لدى موسكو المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرة موسكو بسرعة، محذرة من احتمال احتجازهم في حالة مشاركتهم في الاحتجاجات.





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وجاء في بيان صدر عن السفارة، اليوم الأربعاء: "يجب على المواطنين الأمريكيين عدم زيارة روسيا. أما المقيمين في روسيا أو المسافرين فيها فيجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية على الفور مع وجود فرص سفر تجارية محدودة. إذا كنت ترغب في مغادرة روسيا فيجب أن تعد للمغادرة بشكل مستقل في أقرب وقت ممكن. قد تصبح قدرة السفارة الأمريكية على مساعدة المواطنين الأمريكيين وضمان الظروف، بما فيها الوصول إلى وسائل النقل، محدودة بشكل مفاجئ".كما حذرت السفارة الأمريكية من أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية الأمريكية المزدوجة يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا، الأمر الذي سيحظر خروج هؤلاء المواطنين من روسيا.وفي الوقت ذاته أشارت السفارة إلى أن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير في روسيا غير مضمون، داعية لـ "تجنب أي احتجاجات سياسية أو اجتماعية وتصوير أفراد الأمن في هذه الاحتجاجات. واعتقلت السلطات الروسية مواطنين أمريكيين شاركوا في المظاهرات".وكانت وزارتا الخارجية لكل من بولندا وبلغاريا دعتا أمس الثلاثاء، مواطنيهما لمغادرة الأراضي الروسية بسرعة بسبب ما سمتاه بالوضع الصعب بشكل متزايد.